「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）黄色く染まった左翼スタンドが大きく揺れた。阪神・嶋村麟士朗捕手は二塁を回ったところで力強く虎党の待つスタンドを指さした。「応援してくれるファンの皆さんの声援に一番背中を押されているので、そういう意味でやりました」。まさに感謝の一発だ。「追い込まれてからの打席だったので、逆にその割り切りが良かったかもしれないですね」２点リードで迎えた七回２死一塁。