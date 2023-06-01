◇パ・リーグオリックス2─0楽天（2026年5月12日弘前）オリックスのマチャドが登板10試合連続セーブを記録し、05年大久保勝信が持つ球団記録に並んだ。2点リードの9回に登板し、2三振を奪うなど3者凡退。「そこ（10試合連続セーブ）は通過点で、常にチームの勝利のことだけ考えて投げています」3月のWBCでベネズエラ代表の世界一に貢献し、帰国後もフル回転を続ける守護神を、岸田監督も「一番しんどいところでずっと投