「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）打線爆発の号砲を鳴らしたのは、阪神・高寺望夢のバットだった。初回、吉村の直球を捉えた打球は、左中間席へ自身プロ初の先頭打者弾となる２号ソロ。「しっかり一球で仕留めることができました。良かったです」。わずか２球で先制点をもたらし、チームを勢いづけた。リードオフマンとしての仕事もきっちり果たしている。三回は四球を選ぶと、直後には今季４個目となる二盗を決