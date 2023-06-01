◇セ・リーグ広島3─5巨人（2026年5月12日岐阜）9回から登板した広島・中崎が佐々木に痛恨のサヨナラ2ランを被弾。借金は今季ワーストタイの「8」となった。抑えれば史上10人目となる100セーブ＆100ホールドを達成していたが「申し訳ないです。打たれているので良くない球だったと思います」と厳しい表情。7回に好投の床田を高に代えて同点とされた継投について新井監督は「6回で代えておくべきだった。自分のミスだと思