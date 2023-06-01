『タモリステーション』の最新作が、5月23日（土）に放送されることが決定した。今回、番組が注目するのは、“激変する東京の巨大駅”。新宿、渋谷、東京――合わせて1日約800万人が乗降するという世界屈指の超巨大ターミナルは今、まさに大開発の真っ最中だ。駅はこれからどう変わるのか？そして周辺の街にどのような変化をもたらすのか？『タモリステーション』独自の視点で深掘りしていく。“鉄道好き”＆“駅好き”として