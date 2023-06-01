BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ココ ガウフ] 2 - 1 [ミラ アンドレーバ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第8日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス準々決勝で、第3シードのココ ガウフと第8シードのミラ アンドレーバが対戦した。 第1セットはミラ アン