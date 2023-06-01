毎熊晟矢（AZ）は神出鬼没な右サイドバックだ。サイドアタックはもちろんのこと、セントラルMFの位置からゲームメイクに絡んだり、相手CBを背負ったポストプレーを披露したり、敵のゴール前で味方のクロスを待ち受けたりする。ごく稀だが、味方CB２枚の間に立って、ビルドアップの始点になったこともある。現代サッカーではサイドバックに多くのタスクが託されるが、毎熊の多芸ぶりはやはり異質だ。だから５月10日のフェイエノ