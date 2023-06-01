【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会の新曲「晴々」が、フジテレビ系「バレーボール アジア選手権2026 中継テーマソング」に決定した。 ■約1年の月日をかけ応援ソング「晴々」を制作 優勝チームに2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられるアジア選手権は、8月21日に女子の戦いが開幕。30日まで中国・天津で行われ、男子は9月4日から13日まで福岡県で開催される。フジテ