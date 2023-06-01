北海道興部町で５月１１日から１２日にかけて、クマの目撃や痕跡の発見が１２件相次いでいます。町や警察が警戒を続けています。（撮影した人）「こわいこわい、やばいやばいって」これは興部町で１１日午後２時半前に撮影された映像です。交通量の多い国道沿いの歩道を、悠々と１頭のクマが歩いています。撮影者によると、体長はおよそ２メートルで、クマはその後、近くの農場の敷地内に入った後、山のほうへ走り去っていっ