岩手県の小さな町、三陸町（現大船渡市）越喜来で生まれ育った。入り組んだ半島と三陸の海に囲まれた町だ。海の幸が豊かで、季節ごとに表情を変える海を見て育った。森の中や知らない土地に行くと、つい海の方角を探してしまうのは、三陸生まれの性（さが）なのかもしれない。子どものころの私は、この場所を「何もない田舎」だと思っていた。１８歳で大学進学のため関東へ。ようやくここから出られる。そんな思いで故郷を離れ