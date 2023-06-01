５年目に入ったロシアのウクライナ侵略によって、ロシア自身の国力が大きく傷ついていることを露呈したと言えよう。ロシアは不毛な戦いに終止符を打つべきだ。ロシアがモスクワの「赤の広場」で、旧ソ連の対ドイツ戦勝を記念する軍事パレードを行った。プーチン大統領が演説し、「いかなる試練も乗り越える」と述べ、ウクライナ侵略を継続する方針を強調した。パレードは例年、戦車やミサイルなどの隊列を並べて軍事力を内