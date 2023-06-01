イラン情勢の混迷で世界経済の先行き不透明感は強まる一方だ。経済的威圧をやめない中国への懸念も深まっている。日本と米国が足並みをそろえて、経済の課題に対処していく重要性は、一段と高まっていると言えよう。ベッセント米財務長官は米中首脳会談を前に来日し、高市首相や片山財務相らと会談した。片山氏とは為替市場の動向やレアアース（希土類）の供給網強化などについて緊密な連携を確認した。中国の輸出規制も「