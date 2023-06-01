タモリ（80）が司会を務めるテレビ朝日の特番「タモリステーション」（23日後8・54）で、東京の新宿駅、渋谷駅、東京駅の大規模再開発に迫る。1日に合計約800万人が乗り降りする巨大ターミナルで、それぞれが大開発の真っ最中となっている。鉄道と駅好きとして知られるタモリが、新宿駅と渋谷駅の工事最前線に潜入。新宿駅では地下3階に相当する駅工事の最深部を訪れ、利用者の足を止めず工事を進める工夫や未来の姿を調査。渋