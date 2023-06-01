スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の今夏移籍は消滅か。ビッグクラブへの移籍を目指している中、今季ここまでリーグ２３試合出場で２得点４アシストと負傷した影響もあって昨季の５得点５アシストを下回るなど、思い描いた結果を出せていない。加えて、元所属となる名門レアル・マドリードの?呪縛?が要因にあるという。久保は昨年５月に代理人を変更。ドイツ大手事務所「Ｓｐｏｒｔｓ３６０」と