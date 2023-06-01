日産自動車追浜工場（神奈川県横須賀市）の２０２７年度末の車両生産終了に伴い、いすゞ自動車やＩＨＩといった大手企業などが工場の従業員を受け入れる意向を示していることが分かった。工場の従業員約２０００人のうち、多くが福岡県内の日産傘下の工場に転籍する予定だが、日産は転居を望まない従業員の受け皿を確保する。日産は追浜工場の生産部門を中心に、原則として子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）へ転籍させる