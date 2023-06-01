5月13日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木町（携帯電話・シートベルト）国道387・・・菊池市重味（スピード違反） ＜午後＞県道・・・熊本市中央区萩原町（歩行者妨害）国道212・・・阿蘇市黒川（携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市小川町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点に