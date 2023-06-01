◇プレミアリーグリーズ1−1トットナム（2026年5月11日）リーズは前日に残留が決まって迎えた一戦で、MF田中がリーグ戦5試合連続の先発を果たした。残留を目指すトットナムのホームで後半開始早々に失点したが、PKで追いつきリーグ戦7試合無敗とした。中盤で後半追加タイムまで出場した27歳について、地元メディアの採点は軒並み及第点。リーズ・ライブは「終盤にかけてリズムを取り戻し、素晴らしいタックルも見せた」と