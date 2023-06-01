主砲が眠れば王者の足元もきしむ――。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が、急失速する打線に危機感をにじませている。ドジャースは１１日（日本時間１２日）にドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦で３―９と敗れ、３連敗となった。ナ・リーグ西地区では２４勝１７敗の２位。首位パドレスとは０・５ゲーム差に踏みとどまるが、内容は重い。６回終了時点では３―３だったが、アレックス・ベシア投手（３０）が