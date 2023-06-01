◇ポルトガル1部スポルティング4−1リオアベ（2026年5月11日）W杯メンバーへの逆転選出を狙うスポルティングMF守田が、逆転勝利に貢献した。契約満了を迎える今季限りでの退団が報じられる31歳はリーグ戦5試合連続の先発を果たし、後半20分までプレー。開始12分で先制されながら4得点で快勝したチームをダブルボランチの一角で支えた。この結果で来季の欧州CL出場圏内の2位に浮上。ボルヘス監督は「選手たちは落ち着いて試