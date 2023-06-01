このまま波に乗っていけるか。セ２位の阪神は１２日のヤクルト戦（神宮）に１０―０で大勝し、２連勝。首位攻防カードの初戦を投打がかみ合った形でもぎとり、首位ヤクルトに０差と肉薄した。前週の猛虎は、対中日３連戦（バンテリン）→対ＤｅＮＡ３連戦（甲子園）の計６試合を戦い、２勝４敗と苦戦。１０日のＤｅＮＡ戦の７回まで５０イニング連続適時打なしと、打線の歯車の悪さに悩み、首位陥落の憂き目にも遭っていた。