プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（M・T）が12日、自身のXを更新。2日に東京ドームで対戦した、井上尚弥（大橋）戦で負った左眼窩（がんか）底骨折の修復手術を受けることを報告し「また皆さんに中谷潤人のボクシングを見ていただけるようしっかり回復していきます！」などとつづった。同日、米老舗専門誌「ザ・リング」のコッピンガー記者も「修復手術を木曜日に日本で受ける予定」と投稿。中谷のト