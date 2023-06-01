北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の娘が、正恩氏とともに行事に出席する姿を北朝鮮メディアが頻繁に伝えている。韓国の情報機関は後継者との見方を強めている。娘の登場は、北朝鮮で初めてとなる女性への「４代世襲」の布石なのか。韓国情報機関「後継者として内定段階」韓国の情報機関・国家情報院は２月１２日、「（娘が）後継者として内定段階に入った」と国会に報告した。軍の関連行事で存在感を高め、正