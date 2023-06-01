元Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太（３０）が地上波番組に?復帰?することになった。昨年１０月の事件によりグループを脱退後、出演した特別番組が放送されるのはこれが初めて。公開延期された映画のヒットにつながるか。テレビ東京系特番「リゾートトークバラエティゴールデンホリデぇ！」（初回１９日午前０時３０分）が計４回放送されることが１０日、発表された。これは映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！