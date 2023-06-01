俳優の遠藤要（４２）がカジノで背負った借金６０００万円を１年半で返済した。どん底から再起を果たし、「自分の価値を他人なんかに決めさせるな！」と逆境で苦しんでいる人たちへメッセージを寄せた。過去にお騒がせが続き、格闘技挑戦でみそぎを済ませたかに見えたが、一昨年に韓国のカジノで悪い虫がよみがえった。バカラにはまり、手持ちがなくなれば、金策に走って、気づけば１億７０００万円を溶かしていた。６０００万