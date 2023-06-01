米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイが、期待の新星から貫禄勝利を挙げた。９日のＰＬＥ「バックラッシュ」で、遺恨の続いた?明日の女帝?アスカを激闘の末に破った。試合後は女帝と涙の和解。１１日（日本時間１２日）のロウ（テネシー州ナッシュビル）ではアスカから後継者に指名され、ＷＷＥマットから去っていく女帝を見守った。盟友リア・リプリーがＷＷＥ女子王者となったことで、タッグチーム「リ