連休のお出かけや日々の生活で日差しを浴び、早くもお疲れモードという人も少なくないこの時期。今よりさらに暑くなる前に、レイヤーで顔まわりに軽さをチャージしてみて。軽い質感と動きのおかげで、初夏にふさわしいスッキリとしたこなれ感をまとえそう。ベースの長さを保ちながらでも楽しめるので、伸ばしかけの人もお見逃しなく。 扱いやすい肩ライン 位置が高くなりすぎないように、軽くレ