お仕事着と休日着を明確に分けてしまうよりも、どちらのシーンでも活躍させられるようなワードローブが今の理想。そんな大人女性におすすめの即戦力アイテムを、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】からピックアップしました。立体的な刺繍で華やぐブラウスやキレイめに寄せやすいスカートは、オンオフの垣根を越えてシャレ見えを叶えてくれるかも！ 立体的な刺繍で魅せるフェ