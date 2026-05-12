これは筆者自身の体験です。ジュエリー会社で働いていたとき、自社で注文した結婚指輪を楽しみにしていました。しかし、届いた指輪を受け取るはずの私の前で、後輩が勝手に開けて指輪を試していたのです。その出来事を通じて、職場でのルールや信頼の大切さを改めて実感した瞬間でした。 私の大切な指輪は自社のものを注文！ 私がジュエリー会社で働いていた頃のこと。自分の結婚指輪は、思い入れのあ