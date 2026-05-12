【マクドナルド】では、見た目も可愛い「コラボドリンク」を発売中。さっぱり系のフルーツスムージーやスイーツ系のホイップクリームもりもりドリンクなど、満足度が高そうなラインアップ。今回はそんな「コラボドリンク」について、詳しくご紹介します。限定デザインのカップにも注目です。 暑い日にぴったり！ フルーツスムージー 目が覚めるようなパキッとした赤色