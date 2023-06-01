VRで車を運転する時、カーブや加速に合わせて体が揺れるとリアルなドライブ体験になります。光州科学技術院(GIST)とコロラド大学ボルダー校の研究チームは、人型ロボットがユーザーの椅子をつかんで物理的に揺らすVRドライブ用触覚フィードバックシステム「HumanoidTurk」を開発しました。HumanoidTurk: Expanding VR Haptics with Humanoids for Driving Simulationshttps://arxiv.org/abs/2601.18975Want Driving Simulator Feed