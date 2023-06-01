◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が岐阜の夜空に劇的なアーチをかけた。同点の９回、広島の守護神・中崎からプロ初となるサヨナラ２ランを放った。平山功太内野手（２２）はプロ２度目の１番に入り、７回の同点打含むプロ初の猛打賞を記録。５回３失点で降板した戸郷翔征投手（２６）に今季初白星こそつかなかったが、チームは今季初のサヨナラ勝ちで、再び貯金生活に入っ