巨大駅を知れば、東京の未来が見えてくる―。タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」（２３日・後８時５４分）では、我々の生活に不可欠ながら、常に変貌を続ける新宿、渋谷、東京の巨大駅に迫る。スポーツや気候変動、さらには「昭和１００年史」など多岐にわたるテーマを独自の切り口で深掘りしてきた同番組。今回は芸能界屈指の「鉄道・駅好き」として名を馳せるタモリ自ら大規模再開発