◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（１２日・弘前）オリックス・九里亜蓮投手（３４）は、まだ青森・弘前のマウンドを降りたくなさそうだった。「最後、投げ切れれば一番よかったけど…。チームのみんなに助けられた」。６回２／３を投げ、６安打を浴びながらも無失点。１２１球で７奪三振と粘りを見せ、３勝目をつかんだ。自身のビジターでの連敗を「３」で止め、地方球場では広島時代を含め通算５試合目で「初勝利」。プロ