◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜）中日は投打の歯車がかみ合わず、連敗で再び借金１０に逆戻りした。先発・金丸が５回を６安打２失点で３敗目。持ち前の制球力を欠き、自己ワーストの６四死球で終始ピンチを背負った。横浜では３戦３敗。「自分の球を操れなかった」と悔いた。打線は東から６回までに２安打しか打てず、９回に押し出し死球で１点を返すのがやっと。井上監督は「東くんを気持ちよく投げさせ