◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神・藤川監督が打線を大幅に改造して、１０安打１０得点の快勝に導いた。プロ初２番・森下、３番・佐藤、４番・大山、４年ぶりに中野を５番に据えた仰天オーダー。「選手頼みにならないように。状態もあるし、いろんなケースを想定して」。昨季リーグＶの原動力になった２〜５番の不動の並びにメスを入れた。初回に故障離脱した近本の穴を埋める１番・高寺が左中