◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５×―３広島（１２日・岐阜）広島は２度のリードを守れず、守護神・中崎がサヨナラ２ランを浴び、今季ワーストタイの借金８に膨らんだ。１点リードの７回は、それまで９１球で２失点と粘っていた先発・床田を続投。２死二塁で平山を迎えた場面で２番手・高にスイッチしたが、同点打を献上した。新井監督は「（平山の）それまでの２本のヒットのタイミングが合っていた」と説明した上で「６回で代えて