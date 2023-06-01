優勝チームに２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権が与えられるアジア選手権がフジテレビ系で今夏、地上波独占中継されることがわかった。五輪出場をかけ男女日本代表が「今シーズン最大のターゲット」と位置づける大会は８月２１日に女子の戦いが開幕し、３０日まで中国・天津で行われ、男子は９月４〜１３日に福岡県で開催される。女子代表は昨年から石川真佑がキャプテンを務め、「２０２５世界選手権」でベスト４に進出。