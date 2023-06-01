テレビ朝日系で23日午後8時54分から放送の「タモリステーション」最新作は「激変する東京の巨大駅！」。1日約800万人が往来する新宿・渋谷・東京、3つの巨大駅の大規模再開発で、街や人流はどう変化するのか。鉄道＆駅好きで知られるタモリ（80）が、現在も進行中の「巨大駅工事」と都市開発の最前線を現地取材する。巨大駅を知れば“東京の未来”が見えてくる！取材で訪れたのは、地下3階に相当する新宿駅工事の最深部。乗降客数