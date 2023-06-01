北海道・小樽警察署は2026年5月12日、技能実習生で水産加工員のベトナム国籍の女（21）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は、4月2日午前7時ごろから午前11時ごろまでの間、小樽市オタモイ3丁目にある会社の女子更衣室で、ロッカー内に保管されていた同じ会社で働く女性（57）の財布から現金3万円を盗んだ疑いが持たれています。5月11日午後9時ごろ、「うちの会社の技能実習生が居住する社宅で盗難騒ぎがあった」とベトナム国籍