女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。現在6カ月になる第1子の育児について語った。生後1カ月の頃を思い出し、内田は「両手じゃ足りない」と言い「首も座っていないし、ふにゃふにゃだし、寝るか泣いているか、ミルク飲んでいるか、おむつを替えるか。どれかなので、結構抱いている時間が長くて、両手が空いていなかったなあって」と振り返った。ともに3児の母である