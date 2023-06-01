【「LEGACYSOUL スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット】 予約期間:2026年5月13日0時～2026年7月19日23時59分 11月下旬 発売予定 価格：13,200円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「スーパービーダマン チームガッツ ア&#125