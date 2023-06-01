【RMZ-022 ムラサメライガー】 12月下旬 発売予定 価格：7,480円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-022 ムラサメライガー」を12月下旬に発売する。価格は7,480円。5月13日0時より予約受付を開始した。 本商品はアニメ「ゾイド ジェネシス」の主役機「ムラサメライガー」を