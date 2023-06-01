女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫で俳優の吉田栄作（57）からのプロポーズのシーンを明かした。内山は2021年11月に吉田と結婚。昨年9月10日に第1子誕生を報告していた。お笑いタレントの横澤夏子から「プロポーズはどんなだったんですか？」と聞かれた内山は「その時、家でご飯を食べていて、なんか酔っちゃっていたみたいで、私なんか寝ちゃって…」と語った