NY株式12日（NY時間15:17）（日本時間04:17） ダウ平均49784.00（+79.53+0.16%） ナスダック26006.36（-267.77-1.02%） CME日経平均先物62225（大証終比：-435-0.70%） 欧州株式12日終値 英FT100 10265.32（-4.11-0.04%） 独DAX 23954.93（-395.35-1.62%） 仏CAC40 7979.92（-76.46-0.95%） 米国債利回り 2年債 3.989（+0.036） 10年債 4.461（+0.048） 30年債 5.028