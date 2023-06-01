世界3大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭が12日、開幕しました。2026年で79回目を迎える映画祭は、フランス南部のカンヌで12日間にわたって開催されます。最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門には、日本から是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督「ナギダイアリー」の3作品がノミネートされています。また、革新的な作品に授けられる「ある視点」部門には岨手由貴子監督