[5.12 U17アジア杯GL第3節 日本 3-1 インドネシア ジェッダ]U-17日本代表は12日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の第3戦でU-17インドネシア代表と対戦。この試合の日本は前節に続いて3-4-2-1の布陣で、先発7名を入れ替えて臨んだ。GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに岩下雄飛(東海大静岡翔洋高)、エゼモクェチメヅェ海(C大阪U-18)、熊田佳斗(大宮)、中盤中央に岩土そら(鹿島ユース)と和田武士(浦和)、両サイドに木村風斗(川崎