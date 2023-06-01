ラ・リーガ 25/26の第36節 セルタとレバンテの試合が、5月13日02:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の4分に