BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 2 - 1 [ジェイコブ シュナイター / マーク ウォルナー] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第8日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス2回戦で、第4シードのクリスチャン ハリ