ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は予選3日目を迎える。注目は12Rだ。山田康は2日目7Rを5コースから冷静に捲り差して1着。1日遅れの初戦を白星で滑り出した。「回転が合っていなかった」という状態でも舟足は均整が取れて上々だ。動きがいい面々がそろい激戦だが、捲りを阻止して一気に押し切る。捲り一本で挑む佐藤大が相手。初日の伸びが戻ると怖い存在だ。佐藤大が直線的に攻めれば、ダッシュ枠