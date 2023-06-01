お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。家では聞き役であると明かした。「周りのイメージと違うところ」を聞かれた山崎は「凄くしゃべるなって思っているでしょ」と切り出し「しゃべるんですけど、家だと、DNAなのか、娘の方がしゃべるんですよ」と明かした。さらに「娘、3人いるんですけど、9歳と6歳の2人が、ま〜しゃべるんですよ！